مشاور رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: خسارت به رژیم صهیونی درجنگ اخیر بهمراتب فراتر از برآوردهای رسانهای بود و بخش زیادی از توان عملیاتی و زیرساختی این رژیم از مدار خارج شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سردار فتحالله جعفری شامگاه پنجشنبه در یادواره شهدا شهرداری جیرفت گفت: دشمن تصور میکرد با سالها برنامهریزی پنهان میتواند ایران را غافلگیر کند، اما حضور مردم، رهبری، روحیه داوطلبان و آمادگی دفاعی کشور همه محاسبات اسرائیل و آمریکا را برهم زد.
سردار جعفری با اشاره به ابعاد پنهان درگیری اخیر تصریح کرد: آمریکاییها و اسرائیلیها ۱۰ سال کار اطلاعاتی دقیق کرده بودند که مردم را آماده کنند برای اینکه قیام کنند، فرماندهها را شناسایی کرده بودند که بزنند، اما حضور مردم برعکس چیزی بود که دشمن تصور کرده بود.
وی توضیح داد که این اقدام در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی در حال مذاکره بود و اصلا قرار نبود جنگی علیه ما انجام دهند، اما رژیم صهیونیستی ناجوانمردانه حمله کرد.
سردار جعفری با بیان ، اعلام نشدن ابعاد واقعی خسارت وارده به رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: آسیبی که رژیم صهیونیستی دید خیلی بیشتر از روایت های رسمی است، ؛ بیشتر زیرساختهای رژیم آسیب دید و تلفات سنگینی را متحمل شد وفرار یهودیها از اسرائیل خود یک مساله است.
مشاور رییس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: رژیم صهیونیستی انتظار نداشت ایران بتواند «بدون نیاز به فرماندهی لحظهبهلحظه» عملیات پاسخ را مدیریت کند و این موضوع ناشی از تجربه نیروهای نسل جوان و توان موشکی کشور بود.
وی تاکید کرد: اقدامات شهید حسن تهرانیمقدم و ادامه کارها توسط نیروهای موشکی در جنگ ۱۲ روزه نقش تعیینکننده داشت در غیر این صورت همچون غزه میشدیم.
مشاور رییس ستاد کل نیروهای مسلح با پیوند دادن تجربه جنگ تحمیلی با وقایع اخیر گفت: همان الگوی دفاعی و مردمی جنگ هشت ساله در این واکنش نیز تکرار شد و در جنگ هشت ساله هم این حضور مردم و فرماندهی امام بود که دشمن را شکست داد. امروز هم همین حضور مردم و فرماندهی رهبر انقلاب باعث شد دشمن ضربه شست ببیند.
رییس مؤسسه حسن باقری و مدرس دانشگاه امام حسین (ع)، برای نشاندادن شباهت رفتار دشمنان به نمونههای قبلی تاریخی، بخشی از سخنان خود را به روند عملیاتهای دفاع مقدس اختصاص داد و افزود: چگونه پس از تک مختلکننده دشمن در جبهه شوش، عملیات دوم تا هشتم فروردین با موفقیت اجرا شد و دشمن ۱۶ هزار اسیر، ۲۰۰ توپ و ۵۰۰ تانک و نفربر از دست داد و ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع آزاد شد.
وی با اشاره به طرح شهید حسن باقری برای آزادسازی خرمشهر بیان کرد: این طرح چنان جسورانه بود که حتی فرماندهان سپاه و ارتش ابتدا اجرای آن را ممکن نمیدانستند.
سردار جعفری از فرماندهان نقل کرد: «دشمن هم مثل شما فکر نمی کند شبانه ۲۵ کیلومتر بریم غافلگیرانه به جاده اهواز–خرمشهر برویم؛ اگر چنین کنیم ابتکار عمل را از دشمن میگیریم.»
وی توضیح داد : پس از آزادسازی خرمشهر، ارتش عراق با حضور وزیران دفاع مصر و عربستان و فرمانده ارتش اردن جلسهای در بغداد تشکیل داد تا علت شکستها را بررسی کند و چهار عامل را اعلام کرد: بسیجیهایی که تا شهادت میجنگیدند و عقبنشینی نمیکردند، مهندسی رزمی و ایجاد معبر و خاکریز، اطلاعات عملیات دقیق و فرمان امام که نیروها تا پای جان اجرا میکردند عوامل شکست بعث شده بودند.
سردار جعفری تعداد نیروهای داوطلب در جنگ تحمیلی را بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: برای تکتک این بسیجیها طراحی میشد، برنامهریزی میشد، شهدای شاخص بسیجیانی بودند که معبر باز میکردند، خط را میشکستند و بقیه پشت سرشان حرکت میکردند.