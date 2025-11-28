خطیب جمعه شهر یاسوج با اشاره به توصیه‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، بر لزوم صرفه‌جویی در منابع، پشتیبانی همه‌جانبه از دولت و تقویت وحدت ملی برای عبور از شرایط حساس کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر اینکه انسان با پرهیزکاری، انجام واجبات و ترک محرّمات به سعادت دنیا و آخرت می‌رسد، اظهار داشت: انسان با تقوا مسیر رستگاری را در پیش می‌گیرد و هرکس تقوای الهی پیشه کند، راه سعادت را خواهد یافت.

وی با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این روز را به همه دریادلان و قهرمانان این عرصه تبریک گفت و افزود: از تلاش‌ها، زحمات و مجاهدت‌های نیروی دریایی سپاسگزاریم. حفاظت از آب‌های سرزمینی، حراست از مرزهای دریایی و ایجاد امنیت برای تجارت دریایی مسئولیت‌های بزرگی است که این عزیزان بر عهده دارند.

امام جمعه یاسوج افزود: موقعیت ممتاز کشور و ظرفیت‌های متنوع زمینی و دریایی، عامل مهمی برای مقاومت در برابر دشمنان بوده است. دشمن ضربات اقتصادی سختی وارد کرد، اما لطف خدا شامل حال این ملت شد. نیروی دریایی ما در دوران دفاع مقدس کارنامه‌ای درخشان دارد؛ هم در برابر رژیم بعث و هم در برابر آمریکا ایستادگی کرد و نیروی دریایی عراق را در یک نبرد رو در رو به‌طور کامل منهدم ساخت.

آیت‌الله حسینی با اشاره به حوادث تاریخی درگیری‌های دریایی با آمریکا و انگلیس گفت: در دریا بارها دشمن را تنبیه کردیم، آن‌ها در جنگ‌ها اشتباهاتی کردند و پاسخ لازم را دریافت کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: ملت قهرمان ایران در این جنگ پیچیده، بر آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروز شد، آن‌ها شرارت کردند، اما بدون هیچ دستاوردی از میدان برگشتند. در این نبرد همه کشورهای غربی پشت رژیم صهیونیستی بودند و حتی تأسیسات هسته‌ای ما را هدف قرار دادند، اما چندین پایگاه مهم نظامی، امنیتی و تحقیقاتی رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت، ضرباتی که خودشان هم انتظارش را نداشتند.

امام جمعه یاسوج افزود: قدرت ایران امروز قابل انکار نیست. اگر دشمن بخواهد خطایی مرتکب شود، همان ضربه‌ها را دوباره دریافت خواهد کرد. رهبری فرمودند باید وحدت داشته باشیم؛ اختلاف سلیقه طبیعی است اما در برابر دشمن، وحدت رمز پیروزی ملت بوده و هست.

وی با اشاره به وجود جاسوسان در کشورهای مختلف گفت: همواره افراد فریب‌خورده‌ای هستند که به دام دشمن می‌افتند، اما ملت ایران در برابر آنان هوشیار بوده و هست.

آیت‌الله حسینی با اشاره به لزوم حمایت از دولت تصریح کرد: همه جریان‌های سیاسی و اقشار مختلف باید برای رفع مشکلات کشور کمک کنند و باید از منابع حیاتی همچون نان، آب، برق و گاز حفاظت کنیم. مصرف انرژی در کشور ما چند برابر استانداردهای جهانی است و این اسراف به ضرر ملت است.