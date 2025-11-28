راهیابی ۲ اثر تئاتر خیابانی از جیرفت به جشنواره تئاتر فجر کشوری دستاورد پانزدهمین جشنواره تئاتر فجر جنوب کرمان بود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،پانزدهمین جشنواره تئاتر فجر جنوب کرمان با درخشش هنرمندان و آفرینش لحظه‌های ماندگار در صحنه‌های خیابانی و نمایشی پایان یافت واز برگزیدگان تجلیل شد.

در این دوره از جشنواره ۲۳ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و بازبینی ۱۰ گروه شامل پنج گروه خیابانی و پنج گروه صحنه‌ای به بخش پایانی راه یافتند.

به انتخاب هیأت داوران اثر جان بخش در زمینه خیابانی و دوشیزگان باغ لیمو در بخش صحنه‌ای به جشنواره فجر کشور راه پیدا کردند.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان با تأکید بر نقش مهم تئاتر در بیدار سازی افکار عمومی گفت: تئاتر تنها یک سرگرمی نیست، بلکه آینه جامعه و یکی از ارکان اصلی فرهنگ در جوامع توسعه یافته است.

احمد حسینی، با تأکید بر اهمیت تئاتر در ساختار فرهنگی جامعه گفت: این هنر یکی از نهاد‌های تحول‌آفرین اجتماعی است و در جوامع توسعه یافته به عنوان یکی از ارکان اصلی فرهنگ شناخته می‌شود.