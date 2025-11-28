در نشست متعاهدین کنوانسیون سایتیس، گونه‌های در معرض تهدید که جز ذخایر ارزشمند خلیج فارس و دریای عمان هستند، با تائید اکثریت آراء مورد حمایت قانونی بین المللی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در بیستمین نشست متعاهدین کنوانسیون سایتیس که در کشور ازبکستان برگزار شد، گونه‌های در معرض تهدید کوسه دم سفید اقیانوسی، کوسه نهنگ و همه گونه‌های سفره ماهیان پرنده که جز ذخایر ارزشمند خلیج فارس و دریای عمان هستند، با تائید اکثریت آراء در ضمیمه شماره یک کنوانسیون سایتیس جهت حمایت قانونی بین المللی قرار گرفتند.

این تصمیم به این معنا است که بیشترین حمایت قانونی بین المللی از این گونه‌های در معرض تهدید به عمل خواهد آمد و تجارت این گونه‌ها در سراسر جهان ممنوع خواهد بود.

این گونه‌ها جزو ذخایر ارزشمند خلیج فارس و دریای عمان نیز هستند. کاهش جمعیت جهانی این گونه‌ها در سراسر حوزه پراکنشی و عوامل متعدد تهدید کننده و نیز تاثیرات مخرب برداشت و تجارت آنها که جز مهم ترین معیارها است تاثیر معناداری بر تصمیم گیری کشورهای متعاهد در رابطه با این گونه ها داشت.

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به این معیارها، وضعیت حفاظتی، تهدیدات این گونه‌ها و تجارت غیر قانونی بین المللی موجود، با این طرح موافقت کردند.