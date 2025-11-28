به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، تاکید بر صرفه جویی در منابع و توزیع عادلانه امکانات، افزایش نظارت ها بر بازار، هوشیاری در مقابل نقشه های دشمنان و حفظ اتحاد و همدلی از مهمترین گزیده های خطبه های ائمه جمعه استان بود.

لیکک

امام جمعه لیکک در جمع نمازگزاران این شهر گفت: بایستی همه در استفاده از امکانات و فرصت‌ها برابر باشند عدالت حق گرایی است توجه به حقوق آحاد مردم است جلوگیری از ویژه خواریست و جلوگیری از فقر و محرومیت و تبعیض و مبارزه با فساد است اگر امتیاز طلبی‌های زیاد و نابحق و نابجا در جامعه وجود داشته باشد می‌شود مردم را به صبر دعوت کرد و لذا با افراد مفت‌خور و سوء استفاده کن باید برخورد شود.

امام جمعه لیکک گفت: در همه امورات نظام اسلامی باید اولویت مسئله عدالت باشد در پرداخت حقوق و مزایا باید عدالت حاکم شود شعار اصلی رئیس جمهور محترم همین شعار زیبای عدالت و برابری بود امروز هم مطالبه مردم همین عدالت و انصاف است مردم تشنه عدالت هستند.

صلواتی بیان کرد: در سطح استان هم عدالت مهم‌ترین مسئله و باید مورد توجه و مدیران ارشد و مسئولان ارشد استان باشد در استان ما هم به برکت نظام جمهوری اسلامی پیشرفت‌های فراوانی انجام شد در زمینه آب و برق و گاز و تلفن و مدرسه سازی و زیرساخت‌ها و امکانات پیشرفت‌های فراوانی انجام شد‌.

صلواتی خاطر نشان کرد: این مردم این نظام اسلامی را دوست دارند اما از مسئولان مطالبه‌شان عدالت است.

خطیب نماز جمعه بهمئی ادامه داد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه به اهداف خودش نرسیده است و تغییر میدان داده است امروز میدان عملیات را به جنگ شناختی و جنگ روایت‌ها تغییر داده است هدف دشمن تسخیر ذهن‌ها تضعیف اعتماد ملی و متلاشی کردن انسجام ملی و اجتماعی است قطعاً هدف کلان دشمن این است که این نظام برگرفته از بعثت و غدیر و عاشورا و این چراغ نورانی را خاموش کند.

صلواتی عنوان کرد: امروز دشمن ایران قوی را بر نمی‌تابد و از قدرت نظامی ایران تصویر ضعیفی ارائه می‌دهد به دنبال اختلاف در داخل است و به دنبال تطهیر خاندان منحوس و کثیف پهلوی است در یک چنین شرایطی هر شهروندی یک رزمنده و هر گوشی موبایلی یک سنگر است رژیم صهیونیستی چون در یک بن‌بست وجودی گرفتار است و در حال فروپاشی تدریجی است ممکن است دست به اقدامات احمقانه و حماقت‌های راهبردی بزند اما نیروهای مسلح ما آماده‌اند و یقیناً بار دیگر شکست بران ناپذیر را به دشمن تحمیل می‌کنند.

وی افزود: اما امروز قدرت بازدارندگی ایران و جبهه مقاومت به حدی رسیده است که دشمن دست به اعضا حرکت می‌کند از هزینه‌های سنگین جنگ تمام عیار وحشت دارد .

سرفاریاب

حجت‌الاسلام زارعی پور با گرامی داشت یاد و خاطر همه شهدا، شهادت را مرگی عاشقانه و عارفانه در راه خدای متعال و در فرهنگ اسلام و بخصوص تشیع حرکتی گرانبها و بسیار با ارزش عنوان کرد و گفت:کاملترین انسانها در خلقت خداوند کسانی هستند که در راه خدا از جان خود می گذرند و شهیدان با نثار جان خویش پویایی جامعه را تضمین می کنند.

وی افزود: در قرآن به صراحت از لفظ شهید برای مجاهدینی که در راه خدا می جنگند و کشته می شوند استفاده شده و این صفت در آیات قرآن نیز به عنوان یکی از صفات الهی مطرح شده است.

خطیب جمعه سرفاریاب با گرامی داشت روز نیروی دریایی، دستاوردهای نیروهای نظامی و دفاعی کشور را ثمره خون شهدای عزیز دانست و گفت: ضرورت دارد برای خنثی سازی و در مقابله با جنگ های روانی دشمن، این دستاوردها را تبیین کرد تا نسل های جدید به ثمره خون شهدا افتخار و برای سربلندی کشور در همه عرصه ها تلاش کنند و نیروهای مسلح در بخش هلی مختلف با آمادگی و هماهنگی مانند دوران جنگ تحمیلی ۸ساله و ۱۲ روزه علیه کشور ما، به دشمنان پاسخ قاطع دهند.

حجت‌الاسلام زارعی پور در ادامه با بیان کلامی از حضرت علی(ع) که می فرماید:" اسباب عبرت بسیار ولی عبرت گیرندگان کم هستند"، گفت: اعتماد به شیطان و استکبار و امید بستن به قدرت های مادی مثل اعتماد اوکراین به آمریکا و غرب موجب شکست و پشیمانی است و ما باید طبق آیات قرآن از این وقایع درس عبرت بگیریم.

وی با اشاره به نامگذاری روز مجلس در سالروز شهادت مظلومانه شهید آیت الله مدرس و گرامی داشت این روز، شهید مدرس را الگوی بارز برای نمایندگان عنوان کرد و گفت: نمایندگان باید با استفاده از قدرت نظارت وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشند و همانند دوران تبليغات در کنار مردم بوده و به وعده های خود عمل کنند.

لنده

سید هدایت محمودی اصل در خطبه‌های نمازجمعه شهرلنده با اشاره به‌ضرورت توجه مسئولان به مشکلات مردم گفت :امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و خدمت صادقانه به مردم هستیم و مسئولان باید با عمل به وظایف خود، اعتماد عمومی را تقویت کنند.

امام‌جمعه لنده همچنین به اهمیت حفظ وحدت در جامعه اشاره کرد و گفت: وحدت و انسجام ملی سرمایه‌ای بزرگ است که باید در برابر توطئه‌های دشمنان از آن پاسداری کنیم.

محمودی اصل با اشاره به دشمنی‌های مستمر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا در رأس جنایت‌کاران است و بیش از ۲۰ سال برای شکست جمهوری اسلامی ایران به میدان آمد و با تمام توان، همراهی اسرائیلی‌ها را نیز به کار گرفت، اما در نهایت با شکست سختی مواجه شد.

وی با بیان اینکه مذاکره حربه‌ای بیش نیست، افزود: ایران هرگز فریب مذاکره را نخواهد خورد و این توفیقات و پیروزی‌ها در سایه صبر و مقاومت به‌دست‌آمده است؛ مقاومتی که ریشه در تفکر بسیجی دارد.

امام‌جمعه لنده در پایان تأکید کرد: تفکر بسیجی، رمز ماندگاری انقلاب و عامل اصلی شکست دشمنان در عرصه‌های مختلف است که این روحیه باید در جامعه حفظ شود؛ کنار هم بودن و اتحاد مقدس نجات‌دهنده جامعه بوده و امروز نیز باید مراقبت لازم را داشته باشیم.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامیدی در جامعه افزود: دشمن به دنبال جنگ‌شناختی است تا با ناامید کردن مردم زمینه‌سازی برای جنگ‌های آینده را فراهم کند. در این جنگ‌شناختی، نظام و دولت را مقابل همدیگر قرار می‌دهند.

امام‌جمعه لنده در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: دیشب نیز مقام معظم رهبری بر حمایت از دولت تأکید داشتند و این حمایت نشان‌دهنده ضرورت همدلی و انسجام ملی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشور گفت: کشور گنجینه‌های عظیمی دارد و اگر درست رفتار کنیم، بر مشکلات حکم‌فرما خواهیم شد.

محمودی اصل با بیان اینکه دشمنان با جنگ‌شناختی به دنبال وارونه جلوه‌دادن خدمات مسئولان هستند، افزود: مدیریت بر بازار و ایجاد امنیت روانی اقتصادی برای مردم باید با اصلاح زنجیره صادرات و واردات، حذف واسطه‌ها و تشدید نظارت بر بازار صورت گیرد زیرا کشور گنجینه‌های عظیمی دارد و اگر درست رفتار کنیم، بر مشکلات حکم‌فرما خواهیم شد.

امام‌جمعه لنده همچنین تأکید کرد: نگاه به غرب باید از دیدگاه مسئولان حذف شود و تمرکز بر توان داخلی و ظرفیت‌های ملی، راهکار اصلی عبور از مشکلات اقتصادی است.

امام‌جمعه شهر لنده با قدردانی از حضور میدانی مسئولان شهرستان در بازار گفت: نظارت بر بازار و برخورد قاطع با متخلفان اقدامی ارزشمند است که جای تقدیر دارد

دهدشت

حجت‌الاسلام عبدالمطلب تقوی امروز در خطبه نماز جمعه دهدشت با اشاره به مناسبت‌های هفته، بر ضرورت دفاع از دین اسلام و ادامه مسیر مقاومت تأکید کرد.

وی گفت: سالروز وفات ام‌البنین مادر شهدا، یاد بزرگانی چون حسن مدرس، روز نیروی دریایی و شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی، همه یادآور این حقیقت است که هدف آنان دفاع از اسلام بود؛ مسیری که سعادت دنیا و آخرت در پیمودن آن است.

امام جمعه موقت دهدشت عنوان کرد: سالها استکبار جهانی علیه ایران جنگیده است؛ از کودتاها و حمایت از منافقین گرفته تا ۴۷ سال تحریم اقتصادی و بیش از ۲۳ هزار شهید ترور. خداوند هشدار داده است که به دشمن اعتماد نکنید.

تقوی با اشاره به جنگ نرم دشمن گفت: تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی در کشور ما توسط دشمنان طراحی شد. در ماجرای بی‌حجابی، دشمنان تلاش کردند ارزش‌های اسلامی را هدف قرار دهند. حتی پس از جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که دختران بی‌حجاب سربازان بی‌خرج آنان هستند.

خطیب نماز جمعه دهدشت به جایگاه مجلس و مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: کار مجلس بسیار سخت است و در رأس امور قرار دارد. همه مسئولان کشور به انتخاب مجلس برمی‌گردند. نمایندگان باید بدانند مردم وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده‌اند، مردم در برابر مشکلات اقتصادی استقامت کرده‌اند و مجلس باید بیشتر رسیدگی کند.

وی تأکید کرد: گر کسی به شیطان تمایل پیدا کند و مذاکره با او را بپذیرد، جزای او جهنم خواهد بود. ملت ایران باید همچنان در مسیر مقاومت و دفاع از اسلام حرکت کند.

پاتاوه

حجت الاسلام سیادت درخطبه سیاسی نماز؛شهادت سردار مقاومت میثم علی طباطبایی را نماد شکسته‌های راهبردی صهیونیست‌ها دانست وگفت: شهادت -میثم علی طباطبایی -معروف به( سید ابوعلی)،پدرش ایرانی و مادرش لبنانی ،از فرماندهان ارشد و پیشکسوت حزب الله بود که توسط رژیم صهیونیست ملعون، ترور شد این ترور ناجوانمردانه و پیچیده، نمادی از شکست بزرگ راهبردی برای رژیم نامشروع صهیونیستی است.

وی ادامه داد:شکست در ایجاد فروپاشی ساختاری پس از شهادت عالم مجاهد سید حسن نصرالله(رض)، شکست در پروژه خلع سلاح مقاومت از درون لبنان، شکست در پیش بینی پذیری کنش‌های آینده حزب الله، از سوگند انتقام تا افشای درماندگی دشمن به عمق اتحاد در محور مقاومت را نشان داد.

امام جمعه پاتاوه، بااشاره با گرامی داشت مناسبت های،۱۰ آذر ماه سالروز شهادت عالم مجاهد آیت الله شهید مدرس (ره )، به دست عمال رضاخانی و روز مجلس شورای اسلامی، هر دو مناسبت را ایستادگی در مقابل استکبارجهانی،درس ماندگار شهید مدرس برای امروز مجلس وهمه ملت بیان کرد و یادآور شد: عالمی مبارز که با درس آموزی از مکتب مبارزه ،ایثار و شهادت تشیع حسینی، علیه السلام ،مردانه در مقابل ظلم حکام جور، مستبد و سرسپرده ایستاد و از حق ملت خودواسلام، دفاع کرد و در این راه به شهادت رسید.