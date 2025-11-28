به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شکاری، فرمانده تیپ ۲۲۸ متحرک هجومی شهید ثابت سقز با اشاره به راه اندازی این کارگاه ها گفت: در این مجتمع سربازان وظیفه در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی دوره‌های مهارتی را با نظارت مدیران و مربیان کار آزموده فنی و حرفه‌ای و کشاورزی سپری کرده و با دریافت مدارک معتبر فنی و حرفه‌ای می‌توانند پس از خدمت سربازی به بازار کار ورود کنند.