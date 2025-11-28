آيت الله مدرسی : دشمن تلاش می کند در تار و پود جامعه رخنه کند و انسانها را نااميد و مايوس کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، خطيب نماز جمعه يزد در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه با اينکه مردم فهيم و قدرشناس ايران اسلامی همواره در صحن های مختلف بصيرت خود را نشان داده اند افزود: دشمن همواره در حال دروغ پراکنی و شايعه در جامعه است.



آيت الله مدرسی به تلاش دشمن برای ايجاد ياس و نااميدی در جامعه اشاره کرد و ياد اور شد: دشمن تلاش می کند در تار و پود جامعه رخنه کند و انسانها را نااميد و مايوس کند.

وي گفت: اکر توجه کافی به تعاليم دينی و اسلامی داشته باشيم ، متوجه می شويم که بايد افراد جامعه در مسير کار و زندگی بانشاط و پويا و سرزنده باشند و جامعه پويا رو به پيشرفت خواهد بود.

امام جمعه موقت يزد به شهادت تعدادي از دانشمندان هسته ای ايران به دست رژيم ناپاک صهيونيستی اشاره کرد و گفت: شهادت اين عزيزان ضربه بزرگی زد ولی راه و مسير آنان ادامه دارد.

وي عنوان کرد: ما سرمايه های بزرگی را از دست داديم و اين شهادت ها باعث بيداری منطقه و آزادی خواهان جهان شد.

وي به دهم آذرماه سالروز شهادت آيت الله سيد حسن مدرس اشاره کرد و افزود: اين عالم بزرگ در مقابل زورگويی های رضا خان و انگليس ايستاد و خون دلها خورد و زجرها کشيد و همه هستی خود را برای استقلال و تماميت ايران اسلامی فدا کرد و عاقبت در کاشمر با فتنه رضا خانی به شهادت رسيد.

وي عنوان کرد: شهيد سيد حسن مدرس مي تواند الگوی خوبی برای نمايندگان مجلس شورای اسلامی باشد.

امام جمعه موقت يزد به دوازدهم آذرماه سالروز تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد و افزود: اين قانون از دستاوردهای انقلاب اسلامي است و توسط فقها و انديشمندان و با نظر امام تدوين شده است و بر پايه مبانی دينی و اسلامی استوار شده است و بايد نوجوانان، جوانان و دانشجويان با اين قانون هر چه بيشتر آشنا شوند.

وي به روز جهاني معلولان اشاره کرد و گفت: مسئولان بايد همواره به اين عزيزان رسيدگی کنند و رسيدگی به افراد ناتوان از دستوارت دين مبين اسلام به شمار می رود.

نهم اذرماه روز بزرگداشت شيخ مفيد، گراميداشت ياد خاطره سرتيپ خليان کشوری، رعايت تقوای الهی و دوري از گناهان از ديگر سخنان امام جمعه يزد بود.