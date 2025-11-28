پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: انار کشور نه تنها سالم بلکه ارگانیک است، زیرا با تلاش محققان، هیچ سمی وارد باغهای انار نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا گلمحمدی در چهارمین جشنواره ملی انار ساوه گفت: سازمان تات با داشتن ۱۷ درصد از محققان و اعضای هیات علمی کشور، بیش از ۹۰ درصد نهادهای فناورانه کشور در بخش کشاورزی را تولید میکند.
وی افزود: اکنون امروز بیش از ۹۸ درصد هستههای اولیه بذر و بیش از چهار میلیارد دوز واکسن انسانی و دامی در این سازمان تولید میشود و بیش از ۵.۵ میلیون نمونه ژنتیکی کشور در این سازمان نگهداری میشود.
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، درباره وضعیت انار ساوه گفت: سازمان تات به عنوان قدیمیترین ایستگاه تحقیقات انار کشور در این شهرستان واقع است و یکی از قویترین منابع ژنتیکی کشور با حدود ۷۶۲ ژرم پلاسم در این شهرستان قرار دارد.
به گفته گلمحمدی ، از ۱۲ رقم تجاری انار معرفی شده کشور، چهار رقم متعلق به استان مرکزی و شهرستان ساوه است.
وی به اجرای طرح سایبان در باغهای انار اشاره کردو افزود : این طرح برای جلوگیری از ترکیدگی، دانه سفیدی، آفتابسوختگی و کاهش آفات انار اجرا شده و اکنون در استان به بهرهبرداری رسیده است.
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت : به صراحت اعلام میشود که اکنون انار کشورمان نهتنها سالم، بلکه محصول ارگانیکی است و با تلاش محققان اجازه داده نشده حتی قطرهای سم وارد باغهای انار شود.
گلمحمدی درباره تربیت کشاورزان آینده گفت: برای کمک به بخش کشاورزی شهرستان، هنرستان کشاورزی ساوه را از سال ۱۴۰۰ تأسیس شده و اکنون ۱۲۳ هنرجو در حوزه ماشینآلات و حوزه باغی مشغول تحصیل هستند.
وی گفت: بخش کشاورزی کشور با عبور از رشد منفی و دستیابی به رشد مثبت ۳.۲ درصدی، توانست تراز تجاری خود را سه میلیارد دلار بهبود بخشد.
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ افزود: با وجود مشکلات، رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۶ درصد به ۳.۲ درصد رسید و تراز تجاری این بخش از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید، یعنی سه میلیارد دلار افزایش مثبت داشتهایم.
گلمحمدی ابراز امیدواری کرد؛ در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر، تحریمها و شرایط اقلیمی خاص؛ بتوانیم با همکاری هم بتوانیم در رفع چالشهای بخش کشاورزی تلاش کنیم.
وی افزود: برگزاری این گونه جشنوارهها نیز به حل چالشهای بخش کشاورزی کمک خواهد کرد.