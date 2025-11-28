به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهر اراک گفت: بسیج نه تنها یک سازمان نظامی است بلکه یک فرهنگ عمومی است که خدمات متنوع در بخش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، نظامی، خدماتی به مردم عرضه می‌کند.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: ملت ایران با اتکاء به فرهنگ بسیج در برهه‌های حساس انقلاب در مقابل دشمنان ایستاده و دشمن نمی‌تواند ملت بسیجی ایران را شکست دهد.

او با اشاره به سخنان حکیمانه شب گذشته رهبر انقلاب با مردم ایران گفت: صحبت‌های ایشان حکیمانه، آرام بخش و عزت آفرین بود و باید از رهنمود‌های ارزشمند ایشان همواره درس آموخت.

خطیب جمعه اراک گفت: وحدت کلمه، پرهیز از اختلاف، حمایت از دولت، پرهیز از اسراف و تضرع در برابر پیشگاه خداوند متعال در شرایط سخت از موضوعات مهمی بود که رهبر معظم انقلاب بر آنها تاکید کرد.

آیت الله دری نجف آبادی از رفتار دوگانه آمریکا مقابل ملت ایران هم گفت و افزود: آنها در ظاهر سخن از مذاکره می‌گویند، اما به دنبال فشار و تهدید نظامی علیه مردم ایران هستند.

او ادامه داد: کارنامه آژانس بین المللی اتمی قابل دفاع نیست و آنها در زمین دشمن بازی می‌کنند و نباید اعتماد ما را جلب کنند.

خطیب جمعه اراک گریزی هم به مسئله آلودگی هوای اراک زد و تاکید کرد برای رفع آلودگی هوا و جبران ناترازی باید علاوه بر اینکه مازوت کم سولفور در اختیارنیروگاه قرار گیرد نیروگاه‌های خورشیدی با شتاب بیشتری در استان ساخته شود.