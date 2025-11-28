پخش زنده
متخصصین جراحی، داخلی و زنان با هدف خدمت رسانی به بیماران در مرکز شبانه روزی منتخب شهر دوزه سیمکان شهرستان جهرم به صورت هفتگی حضور مییابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: با حضور مستمر متخصصین در مرکز منتخب شبانهروزی شهر دوزه، دسترسی مردم این منطقه به خدمات تخصصی پزشکی در محل زندگیشان بیشتر شده است.
مصلی نژاد افزود: با هدف افزایش خدمات پزشکی در مرکز خدمات جامع سلامت شهر دوزه معاینه متخصصین در سه رشته جراحی عمومی، بیماریهای داخلی و زنان و زایمان با حضور پزشکان متخصص در این مرکز آغاز شده است.
او در خصوص برنامه کاری این مرکز پزشکی در دوزه گفت: پزشکان متخصص، سه روز در هفته در شهر دوزه حضور دارند و هر روز یکی از این متخصصین بیماران را معاینه میکنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم بیان کرد: حضور پزشکان متخصص در این منطقه، در راستای طرح ارتقای جایگاه مرکز پزشکی دوزه به مرکز منتخب شبانهروزی سلامت است.
مصلی نژاد اضافه کرد: درمانگاه شبانهروزی قطبآباد شهرستان جهرم نیز به جایگاه مرکز منتخب شبانهروزی سلامت ارتقا یافته است و بر همین اساس، برنامه حضور متخصصین برای این مرکز نیز اجرا و بهزودی معاینه پزشکان متخصص در درمانگاه شبانه روزی قطبآباد نیز آغاز میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم در پایان گفت: شهروندان منطقه سیمکان نیز میتوانند برای رزرو نوبت به سامانه darmangah.jums.ac.ir مراجعه نمایند.