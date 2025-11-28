به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ ناخدایکم صابر مسیح پور در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز رشت با تشریح بخشی از توانمندی‌ها، دستاورد‌ها و رشادت‌های نیروی دریایی گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۶ سال گذشته با تلاش و مجاهدت کارکنان با ایمان و در سایه منویات فرمانده کل قوا در ارتقای اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران و تامین امنیت دریایی نقشی اثر گذار ایفا کرده است.

وی ایمان و تعهد را از راهبرد‌های عمیق و تعیین کننده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: امروز حضور مقتدرانه نیروی دریایی در آب‌های بین المللی، نشاندهنده خوداتکایی و خودباوری این نیروی راهبردی است.

فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت با تاکید بر تقویت بنیه‌های اعتقادی و عقیدتی کارکنان نیرو‌های مسلح، گفت: نیروی دریایی در عرصه پژوهش و استفاده از دانش روز هم در سایه خوداتکایی و خودباوری جوانان کشور پیشگام است.

ناخدا یکم صابر مسیح پور با اشاره به حضور فعالانه و مقاوم این نیروی راهبردی در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران چهار شهید در جنگ ۱۲ روزه تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده است.