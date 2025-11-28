به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان در تاجیکستان که منجر به کشته‌شدن سه شهروند چینی شاغل در این کشور شد را محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، با دولت‌های تاجیکستان و چین اعلام همبستگی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال و مظاهر تروریسم، بر ضرورت تقویت همکاری‌های چندجانبه برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد.