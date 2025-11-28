بسیج یک جریان و حرکت بزرگی است که باید نسل به نسل منتقل شود .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ امام جمعه حبیب آباد در جمع نمازگزاران گفت :اگر بسیج با نشاط و زنده باشد،مقاومت در مقابل زورگویان عالم، زنده خواهد ماند وگسترش می یابد.

حجت الاسلام سید محمد مومنی گفت: هر شخص و مجموعه‌ی غیور و آماده به کار و پرانگیزه‌ای که در کشو با امید مشغول کار می باشد همه این ها در واقع اجزاء بسیج هستند.

امام جمعه حبیب آباد در ادامه به دخالت های آمریکا در کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: آمریکا هر جا دخالت کرده جنگ افروزی و نسل کشی و یا ویرانی و آوارگی داشته است.

وی افزود: امروز همه شاهد حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز به سوریه، جنایات در غزه هستند که همه‌ی اینها با پشت‌گرمی آمریکا اجرا شده است.