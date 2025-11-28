امام جمعه زنجان با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره بسیج، تأکید کرد: تنها راه عبور از جنگ اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی، اداره کشور با تکیه بر تفکر بسیجی است.

حجت الاسلام مصطفی حسینی افزود: بسیج فقط عضویت سازمانی نیست، بلکه بسیجی با روحیه فداکاری، علم، تعهد، خدمت و مقاومت در عرصه‌های مختلف تلاش می‌کند.

وی خطاب به مسئولان و مردم گفت: ما باید در عمل گوش‌به فرمان رهبری باشیم، اگر هر بخش کشور وظایف خود را طبق رهنمود‌های ایشان انجام دهد، بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصاد، کشاورزی، سبک زندگی و مصرف حل خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز مجلس، از نمایندگان خواست با نظارت، شفافیت و حمایت از تولید نقش خود را در اصلاح ساختار‌ها ایفا کنند.

وی همچنین با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش، رشادت‌های دریادلان ارتشی در عملیات‌های تاریخی از جمله «مروارید» را یادآور شد و بر همبستگی ملی تاکید کرد.

امام جمعه زنجان همچنین به روز «زیتون» و ظرفیت‌های مهم کشاورزی و صنعتی استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم حتی با وجود ثبت این روز در تقویم، از آن بی‌اطلاع هستند و این ضعف باید جبران شود.

امام جمعه زنجان، با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مجید شهریاری و شهید محسن فخری‌زاده گفت: این شخصیت‌های علمی، الگویی از ایمان، ساده‌زیستی و مجاهدت علمی هستند و باید آثار و زندگی آنها به‌طور ویژه به نسل جوان معرفی شود که در این راستا مدارس و مراکز فرهنگی زنجان نمایشگاه‌هایی درباره شخصیت علمی و معنوی شهید شهریاری برگزار کنند.

خطیب نماز جمعه زنجان در ادامه از مشارکت گسترده مردم در مراسم عزاداری ایام فاطمیه قدردانی کرد و گفت: مساجد، هیات، مدارس و ادارات زنجان در این ایام معطر به نام حضرت زهرا (س) بود و این جلوه‌های ایمانی سرمایه ارزشمند این استان است.

وی با اشاره به مناسبت‌های مرتبط با هویت زنجانی نیز خاطرنشان کرد: رسانه‌ها، هنرمندان و فعالان فرهنگی باید در تقویت هویت ایرانی‌ـ‌اسلامی و زنجانی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

امام جمعه زنجان به روز جهانی معلولین نیز اشاره کرد و گفت: شبکه امامت و رسانه‌ها باید برای دفاع از حقوق توان‌یابان بیش ازگذشته فعال عمل کنند.