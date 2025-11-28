به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: آزمون کتبی مرحله آموزشگاهی رشته‌های تفسیر، نهج‌البلاغه، احکام، صحیفه سجادیه و گفتمان مهدوی ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول و دوم که ثبت‌نام آنها از طریق سامانه جامع پرورشی تکمیل شده است، از ۸ تا ۱۲ آذرماه و همزمان با هفته قرآن، عترت و نماز فعال خواهد بود.

بهنام محمدیان افزود: تمامی دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند از طریق سامانه «My.medu.ir»، بخش نورینو نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و مدارس نیز موظف به اطلاع‌رسانی دقیق به دانش‌آموزان هستند.

سؤالات آزمون کتبی شامل ۲۰ سؤال چهارگزینه‌ای بدون نمره منفی است که از منابع اعلام‌شده طراحی شده و دانش‌آموزان برای پاسخ به آن ۱۵ دقیقه زمان خواهند داشت و همچنین دانش‌آموزان می‌توانند در یکی از سه بازه زمانی تعیین‌شده در آزمون شرکت کنند.