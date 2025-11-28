وحدت ملت، سپر اصلی کشور در برابر توطئهها است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب، وحدت ملت و حمایت از دولت را سپری مؤثر در برابر دشمن عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ حجتالاسلام و المسلمین «الهنور کریمیتبار» نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ انسجام ملی، وحدت ملت و پشتیبانی از دولت را راهبرد محوری کشور در مقابله با توطئهها و نقشههای دشمنان دانست.
وی با اشاره به سخنان شب گذشته مقام معظم رهبری افزود: محوریت بیانات معظمله درباره بسیج و جبهه مقاومت نشاندهنده جایگاه بیبدیل این نهاد مردمی در معادلات امنیتی و راهبردی منطقه است.
خطیب جمعه ایلام در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله مدرس و روز مجلس، با استناد به سخنان رهبر انقلاب، مجلس را نهادی خواند که باید توان ایستادگی در برابر زورگوییها، زیادهخواهیها، فشارها و تطمیع قدرتهای جهانی را داشته باشد و مصالح ملت و کشور را محور تصمیمگیری خود قرار دهد.
حجت الاسلام والمسلمین کریمیتبار بخشی از سخنان خود را نیز به موضوع یارانه سوخت اختصاص داد و مطرح کرد: توزیع یارانه بر پایه مالکیت خودرو، سبب میشود اقشار کمبرخوردار سهم کمتری دریافت کنند، درحالیکه افراد متمکن بهرهمندی بیشتری دارند.
وی با اشاره به تصمیم اخیر مبنی بر محرومیت خودروهای جدید از سهمیه سوخت عنوان کرد: فردی که سالها فاقد خودرو بوده و اکنون توان خرید پیدا کرده، نباید از این امتیاز محروم شود، امیدواریم مسئولان مربوطه در این تصمیم تجدیدنظر کنند تا عدالت بیشتری در توزیع یارانه برقرار گردد.
تبریک روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گرامیداشت سالروز شهادت دانشمندان هستهای کشور، شهیدان محسن فخریزاده و مجید شهریاری، و تأکید بر لزوم حراست از منابع طبیعی، محیط زیست و احیای جنگلهای استان از دیگر محورهای خطبههای امروز امام جمعه ایلام بود.