به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت:آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم جوی به نسبت پایدار در اغلب مناطق استان تا اواسط هفته آینده است.

حجت الله علی‌عسگریان افزود: تا روز دوشنبه ۱۰ آذر غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان پدیده غالب خواهد بود.

وی افزود: بیشینه دما امروز نیز کمی کاهش دارد و دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات به ۲۱ درجه بالای صفر و در سردترین ساعات به ۲ درجه زیر صفر می‌رسد.

علی عسگریان اضافه کرد: بویین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه زیر صفر و چوپانان با بیشینه دمای ۲۵ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان طی ساعات آینده خواهند بود.