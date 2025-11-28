به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوانسار گفت : این شهرستان بیش از ۲۰۰ نفر نویسنده ، مولف و مترجم دارد که تا کنون آثار فرهنگی بسیاری عرضه کرده اند .

مهدی حاجی‌‌شریفی افزود : بخشی از این آثار در خصوص شهرستان خوانسار و فرهنگ ، تاریخ ، جغرافیا و عالمان و مشاهیر این منطقه است .

در این مراسم از ۱۴ نویسنده ، مولف و مترجم خوانساری که در امسال آثار خود را ارائه کردند تجلیل شد .

حمیدرضا میر محمدی با ۱۸ جلد کتاب درباره خوانسار و شهرهای همجوار بیشترین آثار را دارد.