تیم مازندران جام قهرمانی مسابقات کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور را که میزبانی آن را برعهده داشت، بالای سر برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم مازندران جام قهرمانی مسابقات کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور را که میزبانی آن را برعهده داشت، بالای سر برد.

در پایان مسابقات ۲ روزه کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور که با عنوان یادبود دانشمند شهید دکتر محمد مهدی طهرانچی پنج‌شنبه ششم آذر در سالن کشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر برگزار شد، ۱۷۶ کشتی گیر از ۲۵ استان کشور شرکت داشتند که در پایان تیم مازندران میزبان مسابقات با کسب چهار نشان طلا و ۶ برنز و ۱۹۰ امتیاز برسکوی قهرمانی تکیه زد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

همچنین تیم‌های کشتی خراسان رضوی با ۱۲۳ امتیاز و لرستان با ۱۰۹ امتیاز در این رقابت‌ها به ترتیب دوم و سوم شدند.