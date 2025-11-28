پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه گفت: رهبر معظم انقلاب به حمایت از دولت و رییس جمهوری اشاره کردند بنابراین بایداز رییس جمهور و دولت پشتیبانی کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با تأکید بر رعایت اعتدال در مصرف آب، برق و گاز گفت: مصرف انرژی در کشور بیش از حد معمول است و باید الگوی صحیح مصرف در جامعه نهادینه شود.
وی ادامه داد: اسراف و تبذیر از نظر اسلام ناپسند است و قرآن کسانی را که اسراف میکنند «برادران شیطان» معرفی کرده است.
امام جمعه ارومیه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود فرمودند با وجود سلائق مختلف در مقابل دشمنان همه باهم شده و انسجام و اتحادداشته باشیم.
وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اظهار کرد: رهبر انقلاب تأکید کردند که با وجود تفاوت سلیقهها باید در برابر دشمنان متحد باشیم. ایشان یادآور شدند که همبستگی ملت در جنگ ۱۲روزه دشمن را خوار کرد و تا زمانی که این اتحاد حفظ شود، دشمن نمیتواند ضربهای وارد کند.
حجت الاسلام والمسلمین قریشی یادآورشد: همچنین رهبر معظم انقلاب به حمایت ازدولت و رییس جمهوری اشاره کردند بنابراین هرچند انتقاداتی داریم بایداز رییس جمهور و دولت پشتیبانی کنیم زیرا دولت میدان دار است.
امام جمعه ارومیه ادامه داد: رهبر انقلاب همچنین بر حمایت از دولت و رئیسجمهوری تأکید کردند، بنابراین با وجود انتقادات، لازم است از رییسجمهور و دولت پشتیبانی کنیم زیرا دولت میداندار است.
حجتالاسلام قریشی تصریح کرد: ملت نیز باید دولت را در این مسیر همراهی کند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی با اشاره به توصیههای رهبری مبنی بر تقویت ارتباط با خدا گفت: باید برای رفع مشکلات از پروردگار یاری خواست و فرمایشات ایشان را فصلالخطاب قرار داد.
حجت الاسلام والمسلمین قریشی به سالروز وفات حضرت ام البنین (س) اشاره کرد و گفت: وی از شخصیت های استثایی هستند و روز ولادت این بانوی بزرگوار روز تکریم از مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است.
وی اشاره به سالروز وفات حضرت امالبنین(س) این بانوی بزرگوار را شخصیتی برجسته دانست و گفت: روز ولادت ایشان، روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است و همه ما مدیون خانوادههای شهدا هستیم بنابراین باید این خانوادهها گرامی داشته شوند.
امام جمعه ارومیه همچنین ضمن گرامیداشت ۱۰ آذر، روز مجلس، اظهار کرد: این روز به مناسبت شهادت آیتالله مدرس نامگذاری شده و نمایندگان باید شجاعت و سیره آن شهید والا را الگوی خود قرار دهند؛ شخصیتی که در زمان نمایندگی توانست مجلس رضا شاه را استیضاح کند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی افزود: ما نیز وظیفه داریم به این مهم توجه کنیم که به چه کسانی رای میدهیم.
امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به پدیده قاچاق گفت: قاچاق یکی از معضلات بزرگ کشور است و طبق اعلام پلیس، میلیاردها دلار کالا و میلیونها لیتر سوخت قاچاق میشود.
وی علت اصلی این وضعیت را ناترازی قیمتها، ضعف ساختاری در شبکه توزیع و مدیریت ناکارآمد سهمیههای انرژی دانست و خواستار اقدام جدی مسئولان شد.
به گفته حجتالاسلام قریشی، عاملان اصلی قاچاق تنها اقشار کمدرآمد نیستند، بلکه بیشتر آنان افراد ثروتمند و شبکههای بزرگ قاچاق هستند که باید با آنها برخورد قاطع صورت گیرد.
امام جمعه ارومیه در خطبه نخست نیز به حق دانشآموز بر گردن معلم اشاره کرد و گفت: معلمان و اساتید باید رفتار مناسبی با دانشآموزان داشته باشند و بدانند نعمت علم از جانب خداست.
وی تأکید کرد که خانواده، مدرسه و جامعه هر یک در تربیت دانشآموز نقش دارند و رفتار و پوشش و حتی شیوه راه رفتن و تدریس معلم بر شخصیت دانشآموز تأثیر مستقیم دارد.