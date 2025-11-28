پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان بهاباد در پی وقوع زلزله در شهرستان بهاباد به ۲۰ واحد مسکونی آسیب وارد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، باقری گفت: بامداد امروز جمعه هفتم آذر ماه ساعت ۱:۱۳ دقیقه یک زمین لرزه به قدرت ۴.۹ ریشتر در ۴۳ کیلومتری شرق بهاباد رخ داد و سه دقیقه بعد زمین لرزهای با قدرت ۵.۱ ریشتر در همان حوالی داشتیم و بعد از آن شش زمین لرزهی ۲ تا ۳ ریشتری داشتیم.
وی ادامه داد: بلافاصله جلسه مدیریت بحران تشکیل و بعد از دو زمین لرزهی اول تیم ارزیاب به محل وقوع حادثه اعزام شدند که بر اساس ارزیابیهای اولیه ۲۰ واحد منزل مسکونی قدیمی دچار آسیبهای جزئی مثل شکاف و ریختن گچ و کاه گل شده، خوشیختانه خسارت مالی نداشتیم.
باقری گفت: کارشناسی تیم ارزیاب همچنان ادامه دارد.