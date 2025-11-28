امام جمعه میاندوآب گفت: اتحاد و حفظ وحدت امری ضروری است و همه باید مثل جنگ ۱۲ روزه فارغ از اختلاف سلیقه؛ در مقابل دشمن متحد باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نمازجمعه این هفته میاندوآب با اشاره به بیانات تلویزیونی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی تلویزیونی دیشب؛ بیانات بسیار مهمی خطاب به ملت ایران و دنیا داشتند که اطاعت آن بر تک‌تک مردم واجب است.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه هفته بسیج و گرامیداشت آن یکی از محور‌های مهم بیانات مقام معظم رهبری بود، گفت: بسیج یک حرکت ارزشمند ملی است که اندیشه و فکر آن غیرتمندی بوده و باید نسل به نسل انتقال یابد و این مکتب، روحیه، اخلاص، انگیزه و ثروت به نسل‌های آینده انتقال یابد.

وی با اشاره به اینکه هرکس در هر عرصه‌ای اعم از صنعت، علم، ورزش و پرچم امید و اسلام را بلند می‌کند؛ همه بسیجی هستند، افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب؛ بسیج یک عنصر مقاوم در مقابل همه ظلم‌ها بوده که با قدرت در مقابل قلدر‌های دنیا سینه سپر کرده و مقاوم و دشمن‌شکن است و باید تقویت شود.

حسن‌زاده تصریح کرد: هرکس در هر کجا طبق منویات و بیانات امامین انقلاب حرکت کرده و باری از دوش مردم برمی‌دارد؛ بسیجی است.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب؛ دشمن ۲۰ سال برنامه‌ریزی کرده بود تا در جنگ ۱۲ روزه مردم را در مقابل حاکمیت قرار دهد، اظهار کرد: دشمن تلاش کرد ولی شکست خورد و با اتحاد امت اسلامی زیر پرچم ولایت، مشت محکمی از این مردم دریافت کرد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا با تمام تجهیزات به میدان آمده بود، افزود: آمریکا عامل و پشتیبان تمام جنگ‌ها در دنیا بوده و به هر کجا هم وارد شده جز قتل و خونریزی چیزی نداشته است و حتی به دوستان خود هم خیانت می‌کند و جنگ‌افروزی می‌کنند.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه اتحاد و حفظ همدلی یک امر ضروری و واجب است، گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ باید مثل جنگ ۱۲ روزه همه باید فارغ از اختلاف سلیقه؛ در مقابل دشمن متحد شده و «لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا حسین است» و «مرگ بر آمریکا» سر دهیم.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه دولتمردان باید قدر حمایت و پشتیبانی رهبر معظم انقلاب را بدانند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بار دیگر بر حمایت از دولت تأکید داشتند و این را باید دولتمردان قدر بدانند.

وی با تأکید بر پرهیز از اسراف و با بیان اینکه اسراف یکی از بزرگ‌ترین ضرر‌ها و خطرات برای کشور است که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره داشتند، اظهار کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند نباید از تضرع و دعا غافل شد.