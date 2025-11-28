پخش زنده
امام جمعه ایزدشهر با اشاره به تحولات اوکراین، اعتماد به آمریکا را اشتباهی راهبردی خواند و گفت: تجربههای تاریخی ثابت کرده اعتماد به آمریکا موجب عقبماندگی، خسارت و ذلت ملتها میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام محمدزاده امام جمعه ایزدشهر در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات اوکراین اظهار داشت: رفتار آمریکا با اوکراین نمونه آشکاری از بیاعتباری قدرتهای غربی است.
وی با تأکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری افزود: تجربههای تاریخی ثابت کرده اعتماد به آمریکا نه تنها به پیشرفت کشورها کمک نمیکند، بلکه موجب عقبماندگی و ذلت ملتها میشود.
امام جمعه ایزدشهر با اشاره به سابقه هستهای اوکراین گفت: اوکراین با داشتن ۱۸۰۰ کلاهک هستهای، سومین قدرت هستهای جهان بود، اما با فشار آمریکا این ظرفیت راهبردی را واگذار کرد.
وی طرح ۲۸ مادهای آمریکا برای اوکراین را «تحقیرآمیز» خواند و افزود: به رسمیت شناختن مناطق اشغالشده و ممنوعیت عضویت در ناتو، نشان میدهد غرب تنها به دنبال منافع خود است.
حجتالاسلام محمدزاده در بخش دیگری با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم فاطمیه، از نمازگزاران خواست یاد درگذشتگان شهر را گرامی داشته و برای آنان دعا کنند.