استاندار تهران گفت: مدارس و دانشگاه‌های استان تهران به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس در تمام مقاطع مجازی و ادارات با نظر مدیران طی فردا شنبه ۸ آذرماه دورکار خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمد صادق معتمدیان عصر جمعه از تشکیل پنجمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری تهران خبر داد و با تاکید بر اهمیت سلامت همه اقشار جامعه اظهار کرد: تمامی اعضای کارگروه، گزارشات لازم را در این جلسه ارائه دادند که طبق این گزارشات تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

استاندار تهران با اشاره به داده ها و جمع‌بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقرر شد؛ مهدکودک‌ها و پیش دبستانی تعطیل و آموزش مدارس در کلیه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس طی فردا شنبه ۸ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.

مقام‌عالی دولت در استان تهران درخصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نیز بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری ها، به جز دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و با توجه به امکان ارائه خدمات به مردم و نظر مدیران استفاده از دورکاری وجود دارد و بانک‌ها نیز به صورت کشیک فعال خواهند بود.

وی اظهار کرد: تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

استاندار تهران گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقف‌گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودرو‌های دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرا می‌گردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

وی افزود: استقرار پایگاه‌های سیاراورژانس در مناطق پرتردد شهر‌های استان الزامی و استفاده از ماسک‌های مورد تأییدوزارت بهداشت خصوصاً برای گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار) ضروری است و اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفر‌های غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهر‌ها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحد‌های آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

معتمدیان همچنین افزود: بنا برمصوبات، صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.

وی عنوان کرد: دستگاه‌هایی که کارکنان آنها مکلف به فعالیت در فضای باز هستند، موظف به تأمین تجهیزات حفاظتی وخودمراقبتی می‌باشند.