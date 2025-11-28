کاپیتان تیم ملی کاراته کشورمان در وزن ۸۴- کیلوگرم، در رقابت‌های قهرمانی جهان، از صعود به مرحله بعد بازماند.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی خدابخشی در مرحله گروهی وزن ۸۴- کیلوگرم رقابت های کاراته قهرمانی جهان، در بازی سوم مقابل ولادمیر برزانیسیچ از صربستان قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر ۳ شکست خورد.

خدابخشی در نخستین مبارزه گروه خود با فالح میدونه از الجزایر به نتیجه ۲–۲ رسید، اما حریفش با توجه به دریافت امتیاز نخست (سنشو) برنده این دیدار شد. او در دومین دیدار، آنتونیو آسودو از اکوادور را با نتیجه ۹ بر ۳ شکست داد.

خدابخشی با دو باخت و یک برد از صعود به دور بعدی بازماند.