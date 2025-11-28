پخش زنده
اسلامآباد میزبان یکی از بزرگترین رویدادهای قرآنی سالهای اخیر بود؛ جایی که فینال نخستین مسابقات بینالمللی قرائت قرآن کریم، با حضور چهرههای برجسته مذهبی و سیاسی پاکستان برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ پس از چهار روز رقابت فشرده میان قاریانی از بیش از چهل کشور جهان، سالن اصلی مرکز همایشهای اسلامآباد امروز شاهد مرحله نهایی مسابقاتی بود که به ابتکار وزارت امور مذهبی پاکستان و با مشارکت داوران و قاریانی از ایران، پاکستان، مصر، مالزی و کشورهای مختلف عضو سازمان همکاری اسلامی شکل گرفت.
در مرحله فینال قاریانی از ایران، اندونزی، پاکستان و افغانستان توانستند با پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی، رقابت پایانی را رقم بزنند. در میان چهرههای برجسته نام عدنان مومنی قاری بینالمللی اعزامی از جمهوری اسلامی ایران نیز به چشم میخورد.
استاد غلامرضا شاهمیوه اصفهانی، داور بینالمللی قرآن از جمهوری اسلامی ایران، سطح فنی مسابقات امسال را «گسترده و کمنظیر» توصیف کرد و گفت: شرکت کنندگان تاکید داشتند که این مسابقات فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات میان قاریان جوان جهان اسلام ایجاد میکند.
در پایان مراسم مقامات پاکستانی با تقدیر از مشارکت فعال کشورهای مختلف، بهویژه ایران، مصر و کویت، بر ادامه برگزاری این مسابقات در سالهای آینده تأکید کرد.
کلام الهام بخش قرآن پیوند دهندهی همه مذاهب اسلامی و و موجب تقویت اتحاد مسلمین در سرتاسر جهان است.