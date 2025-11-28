پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت : قدرت و اقتدار امروز ایران اسلامی به برکت وجود رهبری مقتدر و آمادگی کامل نیروهای مسلح ازهرزمان دیگری بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در خطبههای نماز جمعه رشت در مصلای امام خمینی رشت با اشاره به فرمایشات شب گذشته رهبر معظم انقلاب و ضرورت حفظ انسجام ملی برای شکست دشمن گفت: دفاع مقدس ۱۲روزه قدرت منطقهای رژیم صهیونی را به شدت کاهش داده و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهان کشاند به گونهای که برنامه ریزی ۲۰ ساله اسراییل برای شکست ایران در ۱۲ روز نقش بر آب شد.
آیت الله رسول فلاحتی همچنین با اشاره به ۷ آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز استقلال نظامی کشورمان بیش از هر زمان دیگری است و نیروهای مسلح آماده پاسخگویی به هر گونه تجاوز دشمن به آب و خاک کشورمان هستند.
وی همچنین به ۱۲ آذر، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرد و با برشمردن کارکردهای مجلس در حوزههای مختلف گفت: مهمترین وظیفه مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه به اولویتهای کشور است.
امام جمعه رشت همچنین با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی در کشور و تورم موجود هم از مسئولان خواست نسبت به کنترل بازارو مهار قیمتها دقت و نظارت بیشتری داشته باشند تا معیشت مردم دچار مشکل نشود.