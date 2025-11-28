به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت‌الاسلام غبیشاوی، اما جمعه آبادان در جمع نمازگزاران در مصلی ثامن الائمه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج اشاره کرد و گفت: با توجه با تاکیدات ایشان، بسیج یک حرکت ارزشمند ملی با انگیزه‌های خدایی و وجدانی است و باید در نسل‌های پیاپی جریان پیدا کند.

او افزود: بسیج با وجود چهره سازمانی پرصلابت و اقتدار، در حوادث گوناگون خدوم و فروتن است و همواره آماده خدمت و فداکاری در عرصه‌های مختلف هستند

حجت‌الاسلام غبیشاوی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: یکپارچگی و هم‌صدایی ملت ایران با مسئولان و رهبری، دشمنان را ناامید می‌کند.

امام جمعه آبادان بر نقش بی‌بدیل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: این نیرو در حفظ امنیت کشتی‌های تجاری در آب‌های دور و نزدیک نقش راهبردی دارد.

او با اشاره به عملیات مروارید در روز‌های ابتدای جنگ تحمیلی ادامه داد: نیروی دریایی مقتدر جمهوری اسلامی ایران پس از آغاز جنگ تحمیلی، ضربات سنگینی به نیروی دریایی عراق وارد کرد که دشمن تا پایان جنگ نتوانست حرفی برای گفتن داشته باشد.

امام جمعه آبادان عملیات‌های متعدد در آب‌های نیلگون خلیج فارس در هشت سال دفاع مقدس از جمله اسکورت نفتکش‌ها را از دیگر افتخارات نیروی راهبری ارتش جمهوری اسلامی دانست.

حجت الاسلام غبیشاوی در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت شهید دکتر محسن فخری‌زاده، از این شهید بعنوان بسیجی مخلص و گمنام و دانشمند نام برد و گفت: دشمنان با خیال خام خود گمان کردند با حذف چنین شخصیت‌هایی می‌توانند بر دانش و پیشرفت کشور فائق آیند.

او با اشاره به سالروز شهادت شهید سید حسن مدرس، این شهید را مجاهد نستوه و مخلص خواند و گفت: شهید مدرس به دلیل موضع‌گیری‌های انقلابی، شجاعت، ساده‌زیستی و دفاع از حقوق مردم، دین و استقلال کشور، بهترین الگو برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است