فردا ادارات و دانشگاه های البرز دایر و مقطع ابتدایی غیر حضوری است
رییس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان البرز گفت: تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها و دانشگاههای استان در روز شنبه ۸ آذرماه باز و بهصورت حضوری فعالیت خواهند داشت؛ اما مهدکودکها و پیشدبستانیها تعطیل و مدارس ابتدایی بهصورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی آموزش خواهند داشت.
، رییس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان البرز درگفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز گفت: با توجه به گزارش دریافتی از ادارهکل هواشناسی استان البرز مبنی بر صدور هشدار زرد آلودگی هوا و در پی تشکیل جلسه کارگروه اضطرار، تمام ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها و دانشگاههای استان در روز شنبه ۸ آذرماه باز و بهصورت حضوری فعالیت خواهند داشت؛ اما مهدکودکها و پیشدبستانیها تعطیل و مدارس ابتدایی بهصورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی آموزش خواهند داشت.
این تصمیم شامل تمامی شهرستانها بهجز شهرستان طالقان و بخش آساراء است که فعالیت مراکز آموزشی در آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
صفری تأکید کرد: مادران شاغلی که فرزند در مقطع مهدکودک، پیشدبستانی یا دبستان دارند، میتوانند از دورکاری استفاده کنند.
او در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آلاینده افزود: فعالیت معادن شنوماسه، واحدهای صنعتی و مراکز دارای آلایندگی بالا طبق مصوبه کارگروه اضطرار موقتاً متوقف میشود و واحدهای صنعتی موظفند ضوابط زیستمحیطی را با دقت رعایت کنند.
معاون عمرانی استانداری البرز در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز گفت: تردد در استان طبق روال عادی برقرار است و هیچگونه محدودیت ترافیکی جدید اعمال نشده است.
صفری با توصیه به خانوادهها و گروههای حساس برای توجه به نکات سلامتمحور افزود: کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار باید حتیالامکان از حضور در فضای باز پرهیز کرده و از ماسکهای استاندارد استفاده کنند.