وزارت بهداشت: هیچ ماده غذایی منفردی نمیتواند بهتنهایی باعث کاهش وزن پایدار شده و باید از باورهای نادرست در مصرف سیر به دلیل اثر ضدانعقادی، پرهیز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با انتشار گزارشی علمی، به بررسی یکی از باورهای رایج درباره تأثیر مصرف سیر خام ناشتا بر کاهش وزن پرداخت.
در این گزارش آمده است: نتایج یک مرور سیستماتیک انجامشده بر ۱۳مطالعه، نشان میدهد مصرف مکملهای سیر تأثیر قابلتوجهی بر وزن بدن و شاخصهای مرتبط با چاقی ندارد.
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که براساس شواهد علمی، سیر لهشده میتواند بر بهبود برخی شاخصهای سلامت از جمله کاهش تریگلیسرید، کلسترول و فشار خون اثر بگذارد، اما مصرف سیر کامل چنین تأثیری نشان نداده است.
هرچند سیر بهدلیل وجود ترکیب آلیسین میتواند فوایدی برای سلامت داشته باشد، اما کارشناسان وزارت بهداشت تأکید میکنند که هیچ ماده غذایی منفردی نمیتواند بهتنهایی باعث کاهش وزن پایدار شود.
بهگفته این دفتر، کاهش وزن اصولی تنها از طریق ترکیب فعالیت بدنی منظم و پیروی از رژیم غذایی متعادل شامل تمام گروههای غذایی امکانپذیر است.
دفتر بهبود تغذیه جامعه هشدار داد: مصرف سیر خام بهویژه بهصورت ناشتا ممکن است برای برخی افراد عوارضی بههمراه داشته باشد.
سیر خام بهدلیل طعم و بوی قوی میتواند برای برخی افراد آزاردهنده باشد و در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری، احتمال تشدید سوزش سردل را افزایش دهد.
برخی ترکیبات موجود در سیر خام نیز ممکن است باعث تحریک دستگاه گوارش و ایجاد احساس سوزش در معده یا قفسه سینه شوند.
سیر به دلیل اثر ضدانعقادی میتواند خطر خونریزی را در برخی افراد افزایش دهد؛ بنابراین افرادی که از داروهای رقیقکننده خون استفاده میکنند باید از مصرف مقادیر زیاد سیر خام یا مکملهای حاوی سیر خودداری کرده و پیش از مصرف آن با پزشک مشورت کنند.
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد: مصرف متعادل سیر خام برای بیشتر بزرگسالان سالم بیخطر است، اما باورهای نادرست درباره کاهش وزن نباید به رفتارهای تغذیهای ناسالم منجر شود.