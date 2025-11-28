پخش زنده
یازدهمین دوره سالانه شعر جوان کشوربا عنوان آن صبح نزدیک به میزبانی مسجد مقدس جمکران با معرفی برترین ها به کارخود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، میلاد عرفانپور شاعر و رئیس مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری با بیان این که این دوره در قالب اردویی سهروزه و تحت حمایت حوزه هنری برگزار شد، گفت: این رویداد ادبی با محوریت شعر و مهدویت و با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای جوان شعر کشور طراحی شده بود.
وی با اشاره به حضور پرشور شاعران جوان در شهر مقدس قم و مسجد جمکران، افزود: در این دوره سهروزه، کارگاههای تخصصی نقد شعر، کلاسهای آموزشی با موضوعات ادبی و مهدوی، و دوره ویژهای با عنوان «مطلب» برای شاعران دارای اولین مجموعه شعر برگزار شد.