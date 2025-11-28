پخش زنده
دیدار هفته دوم از دور برگشت بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در گروه B، امروز در تنکابن برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار هفته دوم از دور برگشت بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در گروه B؛ تیم بانک شهر توانست با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم استقلال جویبار به پیروزی برسد.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):
بانک شهر ۷ – استقلال جویبار ۳
۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی ۳ – علی یحییپور ۲
۶۱ کیلوگرم: رضا اطری ۲ – علی قلیزادگان صفر
۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیمزاده ۳ – شامیل مممدوف ۸
۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی ۱ – محمد بخشی ۴
۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی ۷ – امیرحسین حسینی ۴
۷۹ کیلوگرم: فریبرز بابایی ۴ – سبحان رحمانی ۳
۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی صفر – ابراهیم کادیف ۵
۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۳ – امیرحسین فیروزپور صفر
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۵ – احمد بذری صفر
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۲ – امیررضا صحرایی ۱