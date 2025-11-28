دیدار هفته دوم از دور برگشت بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه B، امروز در تنکابن برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار هفته دوم از دور برگشت بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه B؛ تیم بانک شهر توانست با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم استقلال جویبار به پیروزی برسد.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):

بانک شهر ۷ – استقلال جویبار ۳

۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی ۳ – علی یحیی‌پور ۲

۶۱ کیلوگرم: رضا اطری ۲ – علی قلی‌زادگان صفر

۶۵ کیلوگرم: عباس ابراهیم‌زاده ۳ – شامیل مممدوف ۸

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی ۱ – محمد بخشی ۴

۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی ۷ – امیرحسین حسینی ۴

۷۹ کیلوگرم: فریبرز بابایی ۴ – سبحان رحمانی ۳

۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی صفر – ابراهیم کادیف ۵

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۳ – امیرحسین فیروزپور صفر

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۵ – احمد بذری صفر

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۲ – امیررضا صحرایی ۱