به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:

جمعه ۷ آذر:

بوروسیا مونشن گلادباخ - ار بی لایپزیش

شنبه ۸ آذر:

بایرن مونیخ - سن پائولی

هوفنهایم - آگزبورگ

اونیون برلین - هایدن هایم

وردربرمن - اف ث کلن

بایرلورکوزن - بوروسیا دورتموند

یکشنبه ۹ آذر:

هامبورگ - اشتوتگارت

آینتراخت فرانکفورت - وولفسبورگ

فرایبورگ - ماینتس

در جدول، بایرن مونیخ با ۳۱ امتیاز در صدر است و تیم‌های ار بی لایپزیش با ۲۵، بایرلورکوزن با ۲۳، بوروسیا دورتموند با ۲۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.