هفته دوازدهم فوتبال بوندسلیگای آلمان جمعه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:
جمعه ۷ آذر:
بوروسیا مونشن گلادباخ - ار بی لایپزیش
شنبه ۸ آذر:
بایرن مونیخ - سن پائولی
هوفنهایم - آگزبورگ
اونیون برلین - هایدن هایم
وردربرمن - اف ث کلن
بایرلورکوزن - بوروسیا دورتموند
یکشنبه ۹ آذر:
هامبورگ - اشتوتگارت
آینتراخت فرانکفورت - وولفسبورگ
فرایبورگ - ماینتس
در جدول، بایرن مونیخ با ۳۱ امتیاز در صدر است و تیمهای ار بی لایپزیش با ۲۵، بایرلورکوزن با ۲۳، بوروسیا دورتموند با ۲۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.