با استقرار دائمی ۶ پزشک متخصص جدید در بیمارستان لقمان سرخس، مراجعه مردم به مراکز درمانی مشهد و شهرهای اطراف کاهش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس، در جریان بازدید از روند تکمیلی بال چپ بیمارستان لقمان حکیم گفت: یکی از خواستههای اصلی مردم سرخس، تکمیل کادر درمانی بیمارستان لقمان حکیم بود که با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای مؤثر با دانشگاه علوم پزشکی استان و حمایتهای نماینده مردم در مجلس اکنون با حضور شش متخصص جدید، این مطالبه به ثمر نشست.
مجید بیکی به انتشار نخستین تصاویر از روند پیشرفت پروژه بال چپ بیمارستان اشاره کرد و افزود:این بخش به روزهای پایانی خود نزدیک شده و بهزودی به بهرهبرداری کامل خواهد رسید تا کارایی درمانی شهرستان ارتقا یابد.
فرماندار سرخس با تشریح تخصصهای افزودهشده گفت:متخصص زنان و زایمان، بیهوشی، قلب، مغز و اعصاب، روانپزشکی و جراحی از جمله نیازهای حیاتی حوزه سلامت شهرستان بودند که از آذرماه امسال فعالیت خود را آغاز کردهاند. با این اقدام، تعداد پزشکان متخصص سرخس به ۲۰ نفر رسیده است.