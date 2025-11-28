کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی اعلام کرد: فعالیت برخی مدارس آذربایجان شرقی در روز شنبه غیرحضوری و فعالیت دانشگاه‌ها و تمامی ادارات استان به روال عادی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

مقرر شد در روز شنبه مدارس شهرستان‌های تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجبشیر، لیلان، ملکان، شبستر، مراغه و مرند به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار شوند.

فعالیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.

مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده حاشیه شهر‌های آلوده تداوم داشته باشد.

اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روز‌های شنبه و یکشنبه تداوم خواهد داشت.

همچنین در روز‌های شنبه و یکشنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از خودرو‌های تک‌سرنشین استفاده نکنند.

به مردم شریف استان توصیه می‌شود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.