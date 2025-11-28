دایر بودن ادارات و دانشگاه های آذربایجان شرقی در روز شنبه
کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی اعلام کرد: فعالیت برخی مدارس آذربایجان شرقی در روز شنبه غیرحضوری و فعالیت دانشگاهها و تمامی ادارات استان به روال عادی خواهد بود.
مقرر شد در روز شنبه مدارس شهرستانهای تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجبشیر، لیلان، ملکان، شبستر، مراغه و مرند به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار شوند.
فعالیت دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.
مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانههای آلاینده حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد.
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روزهای شنبه و یکشنبه تداوم خواهد داشت.
همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه میشود شهروندان تا حد امکان از خودروهای تکسرنشین استفاده نکنند.
به مردم شریف استان توصیه میشود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.