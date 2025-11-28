امام جمعه شهرستان آمل بر لزوم مقابله با اسراف و بریز و بپاش‌ها از سوی مسئولان و برخی مردم تأکید کرد و گفت: دولت و ملت باید با حذف هزینه‌های غیرضروری، برای کمک به کشور همراه هم باشند.

جلوی اسراف و بریز و بپاش‌های مسئولان و برخی مردم گرفته شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آمل با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور گفت: متأسفانه اسراف و زیاده‌روی در همه حوزه‌ها، هم از سوی دولت و هم از سوی برخی افراد دیده می‌شود که باید ریشه این نابسامانی‌ها خشکانده شود.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف در جامعه افزود: در شرایط فعلی کشور، بنزین بیش از اندازه مصرف و حتی قاچاق می‌شود و برخی مصارف خورد و خوراک مردم نیز متأسفانه از روی چشم و هم چشمی، جنبه اسراف پیدا کرده است.

امام جمعه آمل با بیان اینکه محدودیت به معنای عدم مصرف نیست، تصریح کرد: دولت و ملت باید با حذف برخی بریز و بپاش‌های اسرافی برای کمک به کشور همراه و پشتیبان هم باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت هفته بسیج، این نهاد را برخاسته از مردم و در کنار مردم دانست و ابراز امیدواری کرد: روحیه بسیجی امروز باید در همه لایه‌های زندگی مردم و مسئولان حاکم باشد.