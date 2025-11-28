پخش زنده
امروز: -
هفته سیزدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۸ آذر:
برنتفورد - برنلی
منچسترسیتی - لیدزیونایتد
ساندرلند - بورنموث
اورتون - نیوکاسل یونایتد
تاتنهام - فولام
یکشنبه ۹ آذر:
کریستال پالاس - منچستریونایتد
آستون ویلا - وولورهمپتون
ناتینگام فارست - برایتون
وستهام یونایتد - لیورپول
چلسی - آرسنال
در جدول، تیم آرسنال با ۲۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای چلسی با ۲۳، منچسترسیتی با ۲۲ و آستون ویلا با ۲۱ امتیاز دوم تا چهارم هستند.