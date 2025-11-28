به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۸ آذر:

برنتفورد - برنلی

منچسترسیتی - لیدزیونایتد

ساندرلند - بورنموث

اورتون - نیوکاسل یونایتد

تاتنهام - فولام

یکشنبه ۹ آذر:

کریستال پالاس - منچستریونایتد

آستون ویلا - وولورهمپتون

ناتینگام فارست - برایتون

وستهام یونایتد - لیورپول

چلسی - آرسنال

در جدول، تیم آرسنال با ۲۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های چلسی با ۲۳، منچسترسیتی با ۲۲ و آستون ویلا با ۲۱ امتیاز دوم تا چهارم هستند.