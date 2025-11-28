به گزارش خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، هفته گذشته هیئت وزیران نرخ کارت سوخت جایگاه داران را تصویب کرد به طوری که هدف دولت از تغییر در نرخ بنزین، استفاده حداکثری از کارت هوشمند شخصی سوخت و استفاده حداقلی از کارت اضطراری جایگاه داران است. این مصوبه هیئت وزیران که به تاریخ دوم آذر ۱۴۰۴ ابلاغ شده، هدفی را دنبال می‌کند و اصلی‌ترین هدف از آن استفاده حداکثری از کارت سوخت خودرو‌های شخصی است.

جزئیات بیشتر در گزارش رضا شفیعی؛