به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مالک شریعتی در بازدید از پالایشگاه‌های تولید نفت و گاز در قشم و بندرعباس افزود: به منظور مانع زدایی و کمک به حل مشکلات واحد‌های تولید نفت و گاز، بحث بازدید‌های میدانی در دستور کار کمیسیون انرژی قرار دارد و امروز سومین بازدید میدانی ما از بندرعباس و قشم صورت گرفت.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مانع زدایی از تولیدکنندگان و کمک به رفع موانع موجود در مسیر بانکرینگ را با جدیت دنبال می‌کنیم و در این بازدید‌های میدانی و بررسی مسایل و مشکلات موجود از نزدیک و با هم افزایی با دولت امیدواریم به نتایج خوبی دست یابیم.

حسین امیرتیموری فرماندار شهرستان قشم نیز با اشاره به بازدید‌های نمایندگان مجلس از ظرفیت‌های مختلف قشم، اظهار داشت: در این بازدید‌ها دغدغه‌ها و مشکلات مردم و تولیدکنندگان و کمبود‌های شهرستان اعلام و مورد بررسی قرار گرفت و ما امیدوار هستیم با توجه به پیگیری بسیار خوب نمایندگان هرمزگان، این مشکلات برطرف شود.

