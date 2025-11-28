پخش زنده
امام جمعه اهلسنت کیش بر ضرورت توجه مسئولان به حل مشکلات آموزشوپرورش، حمایت از معلمان و تقویت کیفیت خدمات در كيش تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در خطبههای نماز جمعه با اشاره به مطالبات مردم در حوزه آموزشوپرورش، کمبودها و چالشها، بر پیگیری جدی و حل آنها تأکید کرد.
او رفع مشکلات معیشتی و اسکان معلمان را از مطالبات بهحق مردم کیش، برشمرد و افزود: آگاه هستيم معلمان، مربیان و مسئولان آموزشوپرورش چه زحماتی را متحمل میشوند و از جان و مال خود برای تربیت فرزندان كيش تلاش مي كنند.
امام جمعه اهلسنت کیش با قدردانی از تلاش مجموعه آموزشوپرورش، به موفقیتهای اخیر دانشآموزان کیش اشاره کرد و گفت: کسب رتبه اول آزمونهای نهایی پایه یازدهم و دوازدهم در بین ۲۳ منطقه استان، کسب ۵۵ رتبه برتر کنکور و کسب رتبه اول کشور در سه سال متوالي در جشنواره جوان خوارزمی از افتخاراتی است که با تلاش شبانهروزی معلمان و مجموعه آموزش و پرورش كيش به دست آمده است.
شيخ يعقوب شمس، موفقیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی دانشآموزان را مایه افتخار مردم کیش دانست.
شیخ یعقوب شمس با تاکید بر لزوم حمایت از معلمان، گفت: از مسئولان میخواهم قدر زحمات فرهنگيان را بدانند و برای حل مشکلات آنها اقدام جدی انجام شود.
امام جمعه اهلسنت کیش با اشاره به روز استاندارد، رعایت استاندارد را از الزامات امنیت و سلامت جامعه دانست و تصریح کرد: استاندارد یعنی امنیت، سلامت، نظارت دقیق و اعتماد مردم به کالاها و خدمات. کیش یک منطقه مدرن و سالم است و به خدمات بهروز و استاندارد نیاز دارد.
شيخ يعقوب شمس، افزود: اسلام بر رعایت حقالناس، امانتداری، کیفیت و مسئولیتپذیری تأکید فراوان دارد و پیامبر اکرم (ص) فرمودند: خداوند دوست دارد هر کاری محکم و با کیفیت انجام شود.
امام جمعه اهل سنت كيش با قدرداني از فعالیتهای مدیریت استاندارد کیش، گفت:این مجموعه در سالهای اخیر تلاشهای قابل توجهی در حوزه نظارت بر سلامت مواد غذایی، ایمنی مصالح ساختمانی و کیفیت خدمات گردشگری داشته است و مردم نیز باید با این مجموعه همکاری کنند تا محیطی امن و سالم برای ساکنان و گردشگران فراهم شود.
او از کارشناسان، ناظران، بازرسان و مسئولان حوزه استاندارد كيش قدردانی کرد.