به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: حدود ۹۷۶ هزار کلنی زنبور عسل در استان فارس وجود دارد که سرشماری زنبورستان‌ها از مرداد ماه آغاز و در اواخر آبان ماه در این استان به پایان رسید.

علی فلاحی ادامه داد: امسال مطابق نتایج سرشماری، میزان تولید عسل در استان فارس بیش از ۱۲ هزار تن است.

فلاحی بیان کرد: علاوه بر عسل، قریب به ۱۶۰۰ کیلوگرم ژل رویال، ۸۱ تن گرده گل، ۵۱ تن بره موم، افزون بر ۲۶۶ تن موم و ۹۰ گرم زهر زنبور عسل تولید شده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: بر اساس نتایج سرشماری، کل تعداد شاغلان مستقیم در زنبورستان‌های استان فارس شامل زنبوردار و افراد شاغل ۴ هزار و ۳۲۲ نفر است.

فلاحی اضافه کرد: همچنین ۲۹۷ زنبورستان در استان فارس تحت پوشش بیمه قرار دارند.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان گفت: در سال گذشته استان فارس رتبه سوم کشوری در تولید عسل را از آن خود کرد.