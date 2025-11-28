پخش زنده
فرمانده انتظامی خرمآباد از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی به منزل و آتش زدن یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در یکی از روستاهای خرم آباد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ هادی کیانمهر گفت: در پی تماس تلفنی مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی به یک منزل مسکونی و آتشسوزی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در یکی از روستاهای شهرستان خرمآباد، بلافاصله مأموران انتظامی بخش بیرانشهر در محل حاضر شدند.
وی افزود: با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی بخش انتظامی بیرانشهر، در کمتر از ۲۴ ساعت عامل اصلی تیراندازی و آتشسوزی شناسایی و در مخفیگاهش به همراه سلاح بکار رفته دستگیر شد.
فرمانده انتظامی خرمآباد تصریح کرد: فرد دستگیرشده در تحقیقات پلیس به ارتکاب جرم اعتراف و انگیزه این اقدام را اختلافات ملکی عنوان کرد.
سرهنگ کیانمهر در پایان با هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه بدون اغماض برخورد خواهد کرد.