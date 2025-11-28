دومین دوره مسابقات نوجوانان منطقه هشت کشور در بخش بانوان با حضور ۳۱ بازیکن و دربخش آقایان با حضور ۱۴۱ بازیکن به میزبانی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سجودی گفت: بازیکنان از استان‌های یزد، اصفهان و چهارمحال بختیاری در این دوره شرکت کردند.

دبیرهیات تنیس روی میز یزد با اشاره به اینکه منطقه هشت کشور سیزده سهمیه برای اعزام به مسابقات کشوری دارد افزود: این رقابت‌ها در اواخر آذر ماه در رشت برگزار می‌شود.

آذری فرد گفت: هشت تفر برتر مسابقات رشت به رقابت‌های دسته برتر کشور راه خواهند یافت و در نهایت اعضای تیم ملی مشخص خواهد شد.