خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در این مراسم، سردار «قدرت‌اله کریمیان» جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام، با بیان اینکه «رسانه باید تأثیرگذار باشد نه متأثر از القائات»، بر ضرورت روایتگری صحیح و نقش تعیین‌کننده بانوان در مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید کرد.

وی با اشاره به کارنامه بسیج در عرصه‌های مختلف از جمله دفاع مقدس، مقابله با کرونا و مدیریت حوادث کشور، رسانه متعهد را عامل گره‌گشایی در مسائل اجتماعی دانست و همچنین حضور بانوان در عرصه رسانه‌ای را موجب ارتقای سطح آگاهی و استحکام فرهنگی جامعه عنوان کرد.

«جواد نظری» رئیس بسیج رسانه ایلام، نیز هدف اصلی این رویداد را معرفی زنان الگو‌ساز انقلابی و تولید محتوای تخصصی در موضوعات مرتبط با هویت و نقش زنان بیان کرد.

گفتنی است حدود ۶۰ بانوی رسانه‌ای در این برنامه حضور داشتند و دستاورد‌های هفت بانوی موفق ملی و بین‌المللی استان معرفی شد، آثار تولیدی شرکت‌کنندگان در قالب گزارش، عکس، موشن‌گرافی و پادکست منتشر و توسط داوران بومی ارزیابی خواهد شد.

این رویداد در راستای جشنواره ملی «حریم رسالت» و با محور‌هایی همچون خودباوری زنان، کارآفرینی، مقاومت و هویت زن مسلمان برگزار شد.