برگزاری دومین رویداد رسانهای «طنین» در ایلام
دومین رویداد رسانهای «طنین» ویژه بانوان فعال رسانهای استان ایلام با حضور بیش از ۶۰ شرکتکننده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در این مراسم، سردار «قدرتاله کریمیان» جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام، با بیان اینکه «رسانه باید تأثیرگذار باشد نه متأثر از القائات»، بر ضرورت روایتگری صحیح و نقش تعیینکننده بانوان در مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید کرد.
وی با اشاره به کارنامه بسیج در عرصههای مختلف از جمله دفاع مقدس، مقابله با کرونا و مدیریت حوادث کشور، رسانه متعهد را عامل گرهگشایی در مسائل اجتماعی دانست و همچنین حضور بانوان در عرصه رسانهای را موجب ارتقای سطح آگاهی و استحکام فرهنگی جامعه عنوان کرد.
«جواد نظری» رئیس بسیج رسانه ایلام، نیز هدف اصلی این رویداد را معرفی زنان الگوساز انقلابی و تولید محتوای تخصصی در موضوعات مرتبط با هویت و نقش زنان بیان کرد.
گفتنی است حدود ۶۰ بانوی رسانهای در این برنامه حضور داشتند و دستاوردهای هفت بانوی موفق ملی و بینالمللی استان معرفی شد، آثار تولیدی شرکتکنندگان در قالب گزارش، عکس، موشنگرافی و پادکست منتشر و توسط داوران بومی ارزیابی خواهد شد.
این رویداد در راستای جشنواره ملی «حریم رسالت» و با محورهایی همچون خودباوری زنان، کارآفرینی، مقاومت و هویت زن مسلمان برگزار شد.