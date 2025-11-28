دادستان عمومی و انقلاب سرخرود از پلمب یک رستوران ساحلی در این شهر به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی و شرعی و اقدامات هنجارشکنانه خبر داد.

وی با اشاره به دریافت گزارش‌های مردمی گفت: در ایام فاطمیه و بر اساس گزارشات مردمی مبنی بر عدم رعایت مقررات در یکی از رستوران‌های ساحلی، ضمن بازدید میدانی با همراهی مأموران پلیس اطلاعات و امنیت و فرمانده پاسگاه بیشه‌کلا، دستور پلمب این رستوران صادر شد.

دادستان سرخرود افزود: این کافه‌رستوران با اقدامات هنجارشکنانه، ضمن جریحه‌دار کردن عفت عمومی، موجب نارضایتی شهروندان شده بود و علی‌رغم تذکرات قبلی، با دستور قضایی پلمب گردید.

کریمی در پایان با اعلام برخورد قاطع با تمام واحدهای متخلف هشدار داد: ارائه تذکر و صدور هشدار پلمپ، شامل تمام واحدهای صنفی متخلف که مقید به قانون و شرع نباشند، خواهد بود.