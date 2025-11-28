مسابقات دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان پسر قهرمانی کشور با قهرمانی تیم‌های فارس و کهگیلویه و بویر احمد به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان پسر قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی استان کهگیلویه و بویر احمد، امروز جمعه (۷ آذر) در یاسوج برگزار شد و در پایان تیم فارس در رده سنی نوجوانان و تیم کهگیلویه و بویر احمد در رده سنی جوانان به عنوان قهرمانی رسیدند.

در بخش انفرادی نوجوانان ایلیا احسنت از فارس و در بخش انفرادی جوانان یوسف آذریان از کهگیلویه و بویر احمد بر سکوی نخست ایستادند.

نتایج تیمی نوجوانان:

فارس - منفی ۸ امتیاز

همدان - منفی ۲۰ امتیاز

زنجان - منفی ۳۶ امتیاز

نتایج برترین‌های انفرادی نوجوانان:

ایلیا احسنت – فارس

یوسف ندرلو - زنجان

فرید حسنی – فارس

نتایج تیمی جوانان:

کهگیلویه و بویر احمد - منفی ۱۰ امتیاز

همدان – منفی ۲۷ امتیاز

تهران – منفی ۲۹ امتیاز

نتایج برترین‌های انفرادی جوانان:

یوسف آذریان – کهگیلویه و بویر احمد

امیر محمد رستمی – همدان

مانی مختاری – کهگیلویه و بویر احمد