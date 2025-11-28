پخش زنده
مسابقات دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان پسر قهرمانی کشور با قهرمانی تیمهای فارس و کهگیلویه و بویر احمد به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان پسر قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی استان کهگیلویه و بویر احمد، امروز جمعه (۷ آذر) در یاسوج برگزار شد و در پایان تیم فارس در رده سنی نوجوانان و تیم کهگیلویه و بویر احمد در رده سنی جوانان به عنوان قهرمانی رسیدند.
در بخش انفرادی نوجوانان ایلیا احسنت از فارس و در بخش انفرادی جوانان یوسف آذریان از کهگیلویه و بویر احمد بر سکوی نخست ایستادند.
نتایج تیمی نوجوانان:
فارس - منفی ۸ امتیاز
همدان - منفی ۲۰ امتیاز
زنجان - منفی ۳۶ امتیاز
نتایج برترینهای انفرادی نوجوانان:
ایلیا احسنت – فارس
یوسف ندرلو - زنجان
فرید حسنی – فارس
نتایج تیمی جوانان:
کهگیلویه و بویر احمد - منفی ۱۰ امتیاز
همدان – منفی ۲۷ امتیاز
تهران – منفی ۲۹ امتیاز
نتایج برترینهای انفرادی جوانان:
یوسف آذریان – کهگیلویه و بویر احمد
امیر محمد رستمی – همدان
مانی مختاری – کهگیلویه و بویر احمد