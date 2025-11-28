بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بافت تاریخی نایین، سرآغاز مجموعه‌ای از برنامه‌های تازه برای احیا، مرمت و توسعه پایدار این شهر کویری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به شهرستان نایین، رویکردی تازه در احیای بافت تاریخی این منطقه رقم زد.

عبدالرضا گلپایگانی در بازدید میدانی از بافت کهن نایین، وجود ۷۵ هکتار بافت ارزشمند تاریخی را سرمایه‌ای مهم برای آینده توسعه این شهر دانست.

او با تأکید بر ضرورت بازگرداندن پویایی به بافت‌های فرسوده، اعلام کرد بخش عمده مصوبات سفر بر محور مرمت و بازآفرینی بناهای تاریخی متمرکز است.

احیا و بازآفرینی بازار تاریخی نایین، از مهم‌ترین برنامه‌های مصوب این بازدید عنوان شد؛ بازاری ۴۰۰ متری که با ثبت ملی، جایگاهی ویژه در ساختار تاریخی شهر دارد.

بهسازی محله ۴۶ هکتاری محمدیه و تکمیل مرمت عمارت معصوم‌خانی نیز از دیگر دستاوردهای این سفر بود.

گلپایگانی با اشاره به اهمیت طبیعی و تاریخی محله محمدیه، وجود قنات‌ها و پایاب‌های زنده را نشانه‌ای از پیوند تاریخی مردم نایین با طبیعت دانست.

وی از ارائه پیشنهاد ایجاد «موزه طبیعی قنات‌ها و پایاب‌ها» به میراث فرهنگی خبر داد تا این گنجینه کم‌نظیر بهتر معرفی شود.

در این بازدید، معاون وزیر به همراه معاونان خود از نقاط مختلف بافت تاریخی شهر دیدن کرد.

در پایان سفر، مصوباتی با هدف ارتقای کیفیت زندگی، توسعه پایدار و صیانت از هویت معماری نایین به تصویب رسید.

نایین با قدمت تاریخی و ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری، با اجرای طرح‌های جدید بازآفرینی می‌تواند گام بلندی در مسیر توسعه پایدار و رونق اقتصادی بردارد.