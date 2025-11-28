پخش زنده
امام جمعه موقت بندرعباس گفت: حضور گسترده بسیج در همه عرصهها سدی است در برابر توطئههای دشمنان.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید رئیسی در خطبههای نماز جمعه بندرعباس افزود: بسیج جریانی روشن، بی بدیل و غیرتمند است و در جنگ ۱۲ روزه این مهم به خوبی برای جهانیان ثابت شد.
وی با اشاره به عملیات طوفان الاقصی گفت: پس از این عملیات استکبار جهانی به شدت ذلیل و زبون شد.
خطیب موقت جمعه بندرعباس افزود: با درایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی بی بدیل ایشان در جنگ ۱۲ روزه، اکنون ایرانی قوی و سرافراز داریم.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید رئیسی گفت: پای کار بودن مردم در جنگ ۱۲ روزه زیر پرچم رهبر معظم انقلاب اسلامی دشمنان را مایوس کرد، زیرا اتحاد ایرانیان بی نظیر بود.
وی با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش افزود: ارتش برای مردم و عزت و سربلندی ایران اسلامی است.
امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به اینکه کیلومترها مرز دریایی فقط در جنوب کشور داریم گفت: از خوزستان تا سیستان و بلوچستان شاهد رشادتهای نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان بودیم.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید رئیسی افزود: رشادتهای نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با آمریکاییان موجب تخریب استکبار جهانی در دنیا شد.
وی با اشاره به اینکه سازماندهی و فرماندهی مقتدارنه رهبر معظم انقلاب اسلامی موجب افزایش روحیه در نظامیان شد گفت: یکی از مولفههای ایران قوی، وجود نازنین رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
خطیب موقت جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود به روز مجلس و قانون اساسی اشاره کرد و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ در فاصلهی کمی در ۱۲ فروردین ۵۸ همه پرسی برگزار شد و ۹۸ و دو دهم در صد به جمهوری اسلامی ایران رای دادند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به قانو بازنگری قانون اساسی پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله افزود: در ششم مرداد سال ۶۸ هم مردم باردیگر در همه پرسی شرکت کردند و ۹۷ و نیم درصد به بازنگری قانون اساسی رای دادند
وی گفت: با حضور همیشگی مردم در عرصههای سیاسی، دشمن از این حضور آسوده نیست.