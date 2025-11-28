به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیات کونگ فو سبک جنگاوران استان اصفهان گفت: در این دوره از مسابقات ۲۱۵ نفر از ۱۱ شهرستان استان در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با یکدیگر به راقابت پرداختند.

علیرضا ابراهیمی افزود: در پایان مسابقات از ۱۲۴ نفر برتر در رده و گروه‌های سنی مختلف تجلیل شد

به گفته وی همچنین در این مسابقات تیم اردستان رتبه اول، تیم مبارکه رتبه دوم و تیم نطنز رتبه سوم را کسب کردند که با اهدای کاپ قهرمانی از انان تجلیل شد