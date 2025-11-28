سرپرست موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک از افتتاح نمایشگاه «دیدار با پسر ایران آقاتختی» و نمایش مدال‌ها و بازوبند‌های جهان پهلوان تختی نخستین بار در تهران خبر داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد طلوع کیان، مشاور رئیس کمیته ملی المپیک و سرپرست موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک از افتتاح نمایشگاه «دیدار با پسر ایران آقاتختی» و نمایش مدال‌ها و بازوبند‌های جهان پهلوان تختی برای نخستین بار در تهران خبر داد.

وی افزود: پیرو جلسات برگزار شده و تفاهمنامه منعقده میان کمیته ملی المپیک و کتابخانه و موزه ملی ملک؛ اسناد، تصاویر و اشیای متعلق به جهان پهلوان تختی توسط کتابخانه و موزه ملی ملک با همکاری موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک و دیگر افراد حقیقی و حقوقی، گردآوری و در فضایی بالغ بر ۳۰۰ متر با طراحی خلاقانه در کتابخانه و موزه ملی ملک روایت شده و به نمایش گذاشته خواهد شد.

طلوع کیان گفت: با توجه به اینکه مدال‌ها و بازوبند‌های جهان پهلوان تختی به موزه آستان قدس رضوی اهدا شده بوده و کتابخانه و موزه ملی ملک نیز زیرمجموعه آستان است، هماهنگی‌هایی انجام شد تا این یادگاری‌های ارزشمند در تهران نخستین بار در معرض دید علاقمندان قرار گیرند.

نمایشگاه «دیدار با پسر ایران آقاتختی» با حضور مسئولان، قهرمانان، پیشکسوتان و اصحاب رسانه یکشنبه ۹ آذر افتتاح می‌شود و علاقمندان می‌توانند از دوشنبه ۱۰ آذر از این نمایشگاه بازدید کنند.